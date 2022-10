Vedle Kvitové si zajistila postup mezi nejlepší osmičku světová jednička Iga Šwiateková. Polské hráčce, která měla v úvodním kole volný los, usnadnily první zápas po triumfu na US Open zdravotní problémy Ajly Tomljanovicové z Austrálie, která zápas ve druhém setu skrečovala.

"Určitě to nebylo snadné utkání. Ačkoliv výsledek vypadá jasně, tahaly jsme se. Shelby zahrála také plno dobrých balonů a měla v zápase hodně šancí. Jsem ráda, že se mi podařilo všechny její příležitosti zničit a zahrála jsem dobrý zápas," řekla Krejčíková na tiskové konferenci.

Také ve druhém setu Muchová ztrácela a Brazilka si vypracovala vedení 4:1. Od té chvíle ale rodačka z Olomouce získala za podpory fanoušků pět her za sebou a po hodině a 42 minutách slavila postup. V dalším kole čeká 189. hráčku světa Američanka McNallyová.

Poslední soutěžní duel před domácími fanoušky sehrála Hradecká. Vítězka 26 titulů z deblu, která v září připustila, že hraje poslední sezonu v kariéře, vypadla po boku o dvacet let mladší Noskové hned v úvodu turnaje. Proti McNallyové s Parksovou přišly čtyřikrát o servis a prohrály za 70 minut. "Je to určitě poslední domácí turnaj. Ještě se chystám do San Diega a Guadalajary," řekla po utkání Hradecká.