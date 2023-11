Mise s nešťastným koncem. Finále BJK Cupu je Češkám zapovězené

Sevilla (Od našeho zpravodaje) - Snaha získat trofej, která se týmu Petra Pály od změny formátu vyhýbá, tak znovu vyzněla do ztracena. Nadšené soupeřky v čele s rozjetou Leylah Fernandezovou ukázaly větší hlad po vítězství než unavenější česká ekipa, jejíž tři členky do Španělska přiletěly z Turnaje mistryň v Mexiku.

„Celý zápas jsme byly semknuté, hecovaly jsme se a věřily jsme, že to dotáhneme. Utekl nám první set, ale pořád jsme bojovaly. Byl to zápas elitních hráček, všechny jsme dobře podávaly a bylo to o pár míčcích,“ litovala ztracené čtyřhry Krejčíková, jenže proti kanadskému motoru, který představovala Fernandezová, to bylo málo.

„Hrála skvěle a asi se čekalo, že když to bude 1:1, tak nastoupí. Zvládla to moc dobře,“ uznala i Kateřina Siniaková. „Jsme zklamané jako tým, že nám to nevyšlo. Dva body jsme do šatny nepřinesly. Výhra v singlu byla důležitá, ale tohle je týmová soutěž a tu jsme nevyhrály,“ mrzelo Krejčíkovou.

Nakonec tedy podobné pocity jako před dvěma lety v Praze, i jako loni v Glasgowě. Finále se Česka netýká ani letos.

„Je škoda, jak se to sešlo, že Maky po takhle dlouhé vítězné sérii zrovna dneska prohraje, chybělo strašně málo. Neřekl bych, že to rozhodl jeden míč, spíš ten game, protože kdyby měla 2:0 ve třetím setu, což mohla mít, tak myslím, že by na tom byla líp, momentum by bylo na její straně. Už začala Fernandezovou přehrávat, dostala od ní chyby z bekhendu, Maky hrála pestřejší údery, ale pak se to zamotalo kvůli chybě rozhodčí,“ štvalo Pálu.