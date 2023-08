‚Mr. Kolar‘ se připomněl v New Yorku. Teď to musí potvrdit v českém derby

Kvalifikační los si s českými hráči trochu pohrál. Každopádně čtyři krajané v hlavní soutěži grandslamu, to by vzhledem k tomu, že v první stovce ATP figuruje jen Lehečka, bylo skvělé.

Jacub Mensik 🇨🇿 (17ans) apprend super vite ! Première qualif de Grand Chelem, et déjà un 3ème tour ! Très costaud pour sortir Fognini et Riedi car c'était pas du tout évident ! Il jouera sa qualif contre Kolar compatriote donc délicat. Peu de doute sur Mensik dans le futur ! pic.twitter.com/KHZN6cJApa

„Kolář ten zápas odehrál, jako by patřil do top 20,“ souhlasil i expert Sport.cz Jan Kukal. Rodák z Bystřice nad Pernštejnem si pak jako lucky loser ještě neúspěšně střihnul první kolo Wimbledonu 2022. Do konce sezony pak přišla smršť porážek a ústup z těžce dobytých pozic. Do New Yorku 26letý Kolář odlétal jako 176. hráč světa, loni byl po French Open 111., což je jeho kariérní maximum.