Muchovou po prohře s Golubicovou mrzely chyby i sporná situace

"Byl to těžký zápas. Musím soupeřku pochválit, hrála velmi dobře. Dostávala mě do těžkých pozic. Byla jsem trochu stažená a musela jsem to ze sebe setřást," řekla Muchová na tiskové konferenci.

Šestadvacetiletá tenistka prohrála první set za 43 minut. Ve druhé sadě přišla třikrát o servis. V úvodu páté hry za stavu 2:2 se ale zlobila na rozhodčí, že jí neuznala jeden ze zahraných míčků.

"Rozhodčí říkala, že jsem trefila míč do země nebo co. Myslím si, že jsem míč normálně poslala přes síť, i když na video jsem se nedívala. Uškodila mi, ale s tím se nedá nic dělat. Úplně mi zkazila pěkný úder. A hlavně jsem mohla poprvé vést, mohla jsem se později dostat i do vedení 40:0," uvedla Muchová.

Uznala, že se nedokázala dostat ke své hře Projevil se na ní i náročný program z posledních dní. Udělala 24 nevynucených chyb. "Včera jsme hrály do noci debla, šla jsem pozdě spát. Den byl dlouhý, připadala jsem si trošku staženější a nepovedlo se mi hrát svou hru. Udělala jsem hodně chyb, ale ona mi k nim pomohla. Vždycky mi hodila nějaký míč pod nohy a hrála dobře. Já bohužel moc ne," řekla Muchová.