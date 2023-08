Letos v únoru sedmadvacetiletá Krejčíková ovládla tisícovku v Dubaji, kde postupně přemohla tři žebříčkově nejlepší hráčky planety. Ve čtvrtfinále tehdejší dvojku Arynu Sabalenkovou, v semifinále trojku Jessicu Pegulaovou a ve finále královnu WTA Igu Šwiatekovou.

Na turnaji v Miami si pak česká tenistka posteskla, že se cítí přehlížená. „Když si něco přečtu na sociálních sítích, je to o Ize, Aryně a Jeleně (Rybakinové). Ale já tam nejsem. Co jiného bych měla dělat? Jak bych to měla dokázat? Chci, aby se o mně také mluvilo. Chci být také oceněna, protože si myslím, že si to zasloužím. Na okruhu jsem dosáhla mnoha úspěchů a jen se mi nedostává uznání,“ prohlásila vítězka šesti turnajů. V podobném duchu mluvila i před startem French Open.

Foto: Jason DeCrow, ČTK/AP Barbora Krejčíková v úvodním kole US Open.

Na antuce ovšem schytala nečekanou ránu hned v prvním kole od ukrajinské veteránky Lesji Curenkové. A hned přišla další, když nejlepší světový pár, který Krejčíková tvoří s Kateřinou Siniakovou, vyhučel i v úvodním dějství čtyřhry.

Vzápětí, ještě před startem travnaté sezony, oznámila telefonicky ukončení spolupráce svému trenérovi Aleši Kartusovi. „Rozumím tomu, že to může být po tolika letech a po tom, co jsme společně dokázali, překvapivé, ale uzrávalo to delší dobu a zvažovala jsem to opravdu pečlivě,“ sdělila médiím Krejčíková.

Už bez kouče se dostala do finále v Birminghamu, jenže ve Wimbledonu dostávala kapky od šestnáctileté Rusky Mirry Andrejevové, v závěru zápasu si navíc poranila kotník a musela vynechat i Livesport Prague Open, kde před dvěma lety vyhrála.

A více než měsíční herní pauza se projevila za mořem. V Cincinnati nestačila na Viktorii Azarenkovou, v Clevelandu na Dánku Claru Tausonovou a v New Yorku Krejčíková zažila šestnáctou porážku sezony s Bronzettiovou. V první sadě nedokázala využít vedení 4:3 a ve druhé obrat z 0:4 na 6:5. Hlavně ale nasekala 49 nevynucených chyb, o 22 víc než soupeřka.