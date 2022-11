Nadal se po vyřazení v Paříži nepovažuje pro Turnaj mistrů za favorita

Titul z Turnaje mistrů je jedním z mála úspěchů, který Nadalovi v bohaté sbírce chybí, a rodák z Mallorcy neočekává, že by se na tom po letošním roce něco změnilo. "Jsem nadšený, že tam budu hrát, i když za sebou nemám právě perfektní měsíce. Za posledních pět měsíců jsem na Tour nestrávil příliš dní. Nemyslím ani tolik na hraní zápasů na kurtu, říkám prostě na Tour. Při tréninku s ostatními. To je to, co bych potřeboval," konstatoval Nadal.