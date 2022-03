Nadal si proti Evansovi připsal jako první hráč v historii 400. výhru na turnajích Masters. "O tom jsem vůbec nevěděl, ale je to hezké číslo, samozřejmě," okomentoval pokoření milníku. "Každopádně to byla důležitá výhra proti nevyzpytatelnému soupeři. Je důležité, že jsem dokázal vyhrál oba dva úvodní zápasy, i když jsem nehrál nijak skvěle. Ale tentokrát už to bylo o něco lepší," dodal Nadal, jenž v předchozím duelu se Sebastianem Kordou jen těsně odvrátil první prohru v sezoně.