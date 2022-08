Držitel rekordních 22 grandslamových titulů nehrál od úvodu července, kdy musel kvůli natrženému břišnímu svalu odstoupit z Wimbledonu před semifinále proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. V Cincinnati se chtěl šestatřicetiletý Nadal naladit na blížící se US Open. "Do New Yorku zbývá týden a půl. Je smutné, že už tady nebudu pokračovat. Potřebuju se dostat do grandslamového módu," řekla světová trojka po vyřazení.