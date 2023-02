Nepoznaný unikát! Nejlepším tenistou světa do 18 let je vycházející česká kometa

Ten pohled českého fanouška nemůže nikdy omrzet. Nejlepší hráčkou planety do 18 let je Linda Fruhvirtová, druhá je její sestra Brenda, ze čtvrté pozice jistí českou nadvládu Sára Bejlek, na jedenáctém, resp. dvanáctém místě jsou pak Lucie Havlíčková a Nikola Bartůňková. Český tenis nemá v tomto ohledu ve světě konkurenci.

A i pohled na seniorský žebříček stojí za to. V elitní stovce je Češek devět, více mají jen Spojené státy. Rekordům ale není konec. Nejmladší tenistkou v TOP 50 je osmnáctiletá Linda Nosková, nejmladší hráčkou ve stovce pak o rok mladší Linda Fruhvirtová, 52. hráčka světa.

"Svědčí to o tom, že máme unikátní, sofistikovaný, ojedinělý systém, jak s mládeží pracovat. I s rozpočtem stokrát menším máme třikrát víc juniorů a juniorek ve stovce než Francie," říkal před časem pro Sport.cz šéf českého a evropského tenisu Ivo Kaderka.

Do útoku však přecházejí i čeští muži. Jiří Lehečka je po fantastickém tažení do čtvrtfinále Australian Open na 53. místě, do elitní stovky již nakoukl i Tomáš Macháč. Oba tenisté se také hlavním dílem podíleli na postupu českého týmu přes Portugalsko na finálový turnaj Davisova poháru. Společnost jim v týmu dělal vedle ostříleného Adama Pavláska i nováček Jakub Menšík.