Nosková v Seville počká na mexický zájezd. Český výběr dorazí na BJKC z Turnaje mistryň

Jen dva dny po konci mexické akce přitom Češky nastoupí k úvodnímu duelu skupinové fáze proti Švýcarsku. „To se uvidí, až jak dopadneme, jestli je to správná nominace. Mám ale radost, že holky, i když mají tak nabitý program, chtějí reprezentovat, ačkoli to pro ně bude s přesunem do Sevilly velice složité,“ poznamenal Pála. „Pro nás to je velká komplikace, ale to je k zamyšlení někoho jiného,“ dloubnul si kapitán do mizerné komunikace mezi ITF (Mezinárodní tenisová federace) a WTA (Ženská tenisová asociace).