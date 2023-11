Obrovské emoce a nervy. Češky propadly radosti, americká kapitánka se loučila v slzách

Sevilla (od našeho zpravodaje) - „Byl to náročný duel, emoce na konci byly obrovské. Já měla ohromnou radost, že se nám to podařilo, zápas to byl hrozně těžký. Nastoupit proti Americe, která má tolik dobrých hráček a můžou to poskládat jakkoliv, je složité, ale hrály jsme dobře a předvedly velice dobrý výkon,“ hodnotila Krejčíková výhru 6:3, 7:5 nad Collinsovou s Townsendovou.

Obě Američanky se pak neubránily slzám, když se s funkcí loučila jejich kapitánka Kathy Rinaldiová, která plakala taky. Chtěly pro ni trofej, ale Češky jim překazily plány. „Znám ji delší dobu, ještě když jsem spolupracovala s Janou Novotnou, tak nás seznámila. Od té doby jsme byly v kontaktu, mám ji ráda, bylo to těžké vidět i takhle dojatou,“ uznala Krejčíková.

Look at what it means to the Czechia team 🇨🇿#BJKCupFinals | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/xnAI6evyP1 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 10, 2023

Radost z postupu to ale sehranému páru nesebralo. „Věděly jsme, že to bude složité. Předvedly jsme dobrý výkon, abychom zvítězily proti tak těžkému týmu. I nervy tam byly,“ tvrdila Siniaková a děkovala za podporu. „Je skvělé, že za námi jezdí pořád tolik Čechů, i když formát se změnil.“

A farewell to USA Captain, Kathy Rinaldi 🇺🇸



Thank you for all the memories 💜#BJKCupFinals | @usta pic.twitter.com/d8gQdlIUaV — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 10, 2023

Vstup do souboje s Američankami přitom 27leté tenistce moc nevyšel. Na Collinsovou ve dvouhře neměla a podlehla jí 3:6, 2:6. A za dvě hodiny jí čelila znovu.

„Myslel jsem, že Collinsovou do debla nasadí. A obával jsem se toho. I když ke konci už jí došla šťáva, zaváhala párkrát na síti. Bylo vidět, že na tohle není zvyklá. Mohlo se stát, že nás porazí sama, ale nestalo se,“ oddechl si kapitán Petr Pála, který ve druhém setu své svěřenky vyhecoval k obratu. „Holky byly pořád brejk dole, tak jsem se jim snažil klást na srdce, že už Američanky brejkly tolikrát a můžou to zvládnout zase. Báře jsem říkal, že by měla s balonem chodit trochu víc k síti, protože Collinsová to strašně pálila,“ prozradil kápo.

„Šly jsme do toho, že tam chceme nechat všechno a buď to bude stačit, nebo ne. A skvěle se nám to povedlo. Hecovaly jsme se, pomáhaly si. Cítila jsem nervozitu, ale zvládly jsme to na jedničku,“ řekla Siniaková.