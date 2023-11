TENIS ONLINE: Klíčová bitva s USA o postup! Do boje jde Siniaková

Do závěrečné čtyřhry zatím Pála nahlásil dvojici Siniaková, Barbora Krejčíková. Za Američanky by měly hrát Sloane Stephensová a Taylor Townsendová. Vítězky zápasu si zajistí první místo ve skupině A a v semifinále narazí na Kanadu, která ovládla skupinu C. Domácí Španělsko a Polsko porazila pokaždé 3:0.