Oddechl jsem si, přiznal Pála. Vondroušová zlomila soupeřku i pocit zodpovědnosti

Barbora Krejčíková v souboji jedniček s Martou Kosťukovou vyhrála první sadu a měla brejk. Pak ovšem nastal zlom a prohrála šest her v řadě. Nakonec podlehla 6:3, 1:6, 4:6.

„Bára přestala trochu hrát a soupeřka se zlepšila. I když pak zase ve třetím setu zvedla hru, chybělo jí pár míčků," litoval kapitán. „Maky už si taky myslela, že to Bára dohraje." Vondroušová ale nakonec musela na kurt.

„Čekali jsme, že soupeřku přehraje víc výměnami, ale Zavacká odstartovala dobře, Maky se něco nepovedlo a už to bylo 0:3. I když je lepší hráčkou, přece jen je tam zodpovědnosti," řekl Pála, který prozradil, že za případného stavu 2:2 na zápasy by poslal do deblu Krejčíkovou a Vondroušovou, jelikož Karolína Muchová se zranila. Ale nervák se už nekonal.