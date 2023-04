Dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros Krejčíková začala proti 38. hráčce světa Kosťukové lépe. Ve čtvrté hře získala brejk a brzy utekla do vedení 4:1. Česká tenistka sice kvůli dvěma dvojchybám v sedmé hře přišla rovněž o servis, vzápětí ale získala další brejk a po 48 minutách hry set ukončila.

Kosťuková se nevzdala a nezlomilo ji ani ztracené podání v úvodu druhé sady. Krejčíková zopakovala dvě dvojchyby v jedné hře, o vedení přišla a až do konce setu se nemohla o servis opřít. Prohrála šest gamů za sebou.

"Jsem šťastná, že jsem vyhrála pro svoji zemi. Barbora je výbornou hráčkou, obdivuji ji. Zápas byl pro mě hodně složitý po té mojí páteční porážce a prohraném první sadě. Nakonec jsem ale dokázala všechno změnit a dopadlo to dobře," konstatovala spokojeně Kosťuková při rozhovoru pro ČT Sport přímo po utkání.

O klíčový bod se tak musela poprat Markéta Vondroušová. Start do utkání proti Katarině Zavacké však měla Češka strašidelný, když prohrávala 0:3. Pak ale rodačka ze Sokolova uhrála šest her v řadě a získala první set.

Ukrajinka, která figuruje až ve třetí stovce světového žebříčku, se vybičovala k parádnímu výkonu, ale na českou soupeřku nakonec neměla, když ztratila druhý set poměrem 4:6. "Jsem ráda, že jsem to zvládla. Byl to těžký zápas. Na začátku jsem byla trochu zatuhlá, pak jsem se ale uvolnila a dopadlo to dobře. Jsme jako tým nadšené, že se povedlo postoupit," prohlásila přímo na kurtu Vondroušová. Ta vyhrála desátou dvouhru v duelech BJK Cupu v řadě.