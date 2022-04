Odvracela mečboly, přesto padla. Nechala jsem tam všechno, litovala Fruhvirtová

Markéta Vondroušová v úvodní sobotní dvouhře za hodinu smetla Emmu Raducanuovou, do boje o třetí rozhodující bod pak český realizační tým vyslal na Štvanici k debutu domácí teenagerku.

„Dozvěděla jsem se to dopoledne po rozehře. Byla jsem ráda, že jsem dostala šanci a důvěru," tvrdila Fruhvirtová. Začátek souboje s britskou dvojkou byl ale jak ze zlého snu.

„Ona odstartovala mnohem líp než v pátek. Ale i když skóre prvního setu vypadalo jasně, měla jsem skoro v každém gamu šanci. Brejkbol, gamebol," mrzelo debutantku, která prohrála úvodních devět her!

Foto: Vít Šimánek, ČTK Linda Fruhvirtová byla v prvním setu bez šanceFoto : Vít Šimánek, ČTK

„Nebylo to příjemné, jak gamy plynuly a naskakovaly jen soupeřce a já pořád nic," kroutila hlavou Fruhvirtová. „Místo abych ve druhém setu vedla 4:3, tak to bylo 2:5, což bylo frustrující. Ale pořád jsem si říkala, že to není na jednu bránu. A bojovala jsem."

Za snahu pak přišla odměna. Fruhvirtová ve druhém dějství odvrátila tři mečboly a za nadšené reakce publika na Štvanici otočila pěti gamy v řadě na 7:5.

„Tady u nás jsou vynikající diváci a moc mi pomáhali."

Jenže start třetí sady Fruhvirtové zase nevyšel. Přitom ve druhé hře propásla vedení 40:0, ve třetím gamu gamebol...

„A najednou to bylo 0:3. Trochu mi tam v některých momentech ztuhly nohy. Ona se dostala do laufu, a to už se pak těžko vrací zpátky."