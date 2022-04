Na antuku mám ruku, libovala si Vondroušová po školení grandslamové šampionky

Vzala to jako přes kopírák. Jen slabou hodinku se na kurtu zdržela Markéta Vondroušová. A po Harriet Dartové rychle vyběhla i s britskou jedničkou Emmou Raducanuovou. Vítězka US Open uhrála v sobotu na pražské antuce jen dva gamy. „Soustředila jsem se od začátku až do konce jen na svou hru,“ lebedila si vítězka.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Markéta Vondroušová předvedla další výborný výkonFoto : Vít Šimánek, ČTK

Článek Roli singlové jedničky týmu jste zvládla s naprostým přehledem. Ve dvouhrách jste strávila na kurtu celkem jen dvě hodiny a ztratila pouhé tři gamy. Chtěla jsem holkám pomoct co nejvíc a jsem ráda, že to takhle vyšlo. Uhrát doma dva body je paráda. Antuka vám asi hodně pomohla, že? Celkově jsem se na ní cítila dobře. Jak je povrch pomalejší, tak jim ty údery tolik nepíšou a já víc vyběhám. Když se pak dostanu do forhendu, tak je to soupeřkám nepříjemné. V prvním setu jsem tam měla výpadek, ale pak byl důležitý game na 3:1. Billie Jean King Cup TENIS ONLINE: Těžká lekce pro mladou Fruhvirtovou, v prvním setu shořela. Vondroušová vládla Kraťasů se na antuce taky evidentně nebojíte. Jak to přijde, tak to hraju. Měla jsem dřív trenéra, který mi říkal, že mám na antuku ruku, tak ať se to nebojím zkoušet. Tenhle úder mám prostě v záloze a nebojím se ho vytáhnout, když je důležitý stav. Foto: Vít Šimánek, ČTK Markéta Vondroušová během utkání s Britkou Emmou Raducanuovou.Foto : Vít Šimánek, ČTK Jaký je to pocit drtit grandslamovou vítězku? Pěkný (usmívá se). Ale věděla jsem, že není v nejlepší formě. Už v pátek to proti ní měla nadějné Terka (Martincová). Ale člověk musí být připravený a vydržet až do konce. Na konci při několika úderech ukázala, čeho je schopná. Lepší zápasy si ale asi těžko představit, že? V pátek mě ještě pan Hřebec nahnal trénovat, protože se hrálo jen přes 50 minut. Teď už snad nebude potřeba. V BJK Cupu teď máte bilanci 7:1, jak to prožíváte? Krásný pocit je to. Několikrát už jsem byla jako dvojka, teď je to ještě něco jiného. Tenis Čekala rychlé výměny, přišla házená. Martincová se prala s povrchem i šampionkou

Reklama