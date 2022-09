Ostrava ulovila finalistku Wimbledonu, přijede i česká hvězdička

"Rýsuje se nám neskutečně silná kvalifikace," uvedl v tiskové zprávě majitel pořádající společnost Perinvest Tomáš Petera. "Jsou v ní tenistky, které by se jinde neměly problém dostat přímo do hlavní soutěže. Hned deset z nich v současnosti patří do světové špičky," doplnil Petera.

Vedle Bouchardové a sedmnáctileté Noskové se do turnaje přihlásila nedávná přemožitelka Sereny Williamsové z US Open Australanka Ajla Tomljanovicová. Hrát by měla také Číňanka Čang Šuaj nebo vítězka dvou letošních turnajů Američanka Bernarda Peraová. Divokou kartu do kvalifikace získala současná jednička juniorského žebříčku Lucie Havlíčková.