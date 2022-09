Plnou parou vpřed. Lehečka chce v Izraeli potvrdit žebříčkový rozdíl

„Všechna daviscupová utkání jsem absolvoval proti hráčům, kteří byli v žebříčku nade mnou, takže to nebylo jednoduché. Izrael nesmíme podcenit, nejsou slabí, ale favoritem určitě budu. A věřím, že předvedu dobrý a soustředěný výkon," prohlásil Lehečka, který je na 63. místě ATP. Nejvýše postavený Izraelec Jišaj Oliel přitom figuruje až na 379. pozici.

„Ale je to solidní hráč, který se dere nahoru. Musíme do toho jít plnou parou," má nejlepší z Čechů na paměti slova kapitána Jaroslava Navrátila, že v týmové soutěži se žebříčkové rozdíly stírají.

Dvacetiletý mladoboleslavský rodák však tento rok uskutečnil významný zásek do první světové stovky. Zazářil postupem do semifinále v Rotterdamu a na všech grandslamech si zahrál hlavní soutěž. I když pokaždé končil v prvním kole se zkušenějšími soupeři - Bulharem Dimitrovem v Melbourne, Belgičanem Goffinem v Paříži, Srbem Krajinovičem na Wimbledonu a Chilanem Garínem při US Open.