Záhadná Serena. Konec kariéry? Jasno zdaleka není, rozhodne jiný faktor

Byl to okamžik, který dost možná zastínil i senzační cestu devatenáctiletého Carlose Alcaraze za prvním grandslamovým titulem a místem nejmladší světové jedničky v historii. Loučení tenisové královny Sereny Williamsové se stalo jasným vrcholem US Open i celé sezony. I když, loučení. Větu: „Končím. Odehraju zde své poslední zápasy," třiadvacetinásobná grandslamová šampionka nikdy neřekla. Jak je to tedy s koncem její kariéry ve skutečnosti?

Foto: Frank Franklin II, ČTK/AP Serena Williamsová po vyhraném duelu s Anett Kontaveitovou. Foto : Frank Franklin II, ČTK/AP

Článek Když na začátku srpna Serena Williamsová v rozhovoru pro časopis Vogue naznačila konec kariéry, vyvolala tím mezi experty i fanoušky opravdovou bouři. Ceny na zápasy americké legendy na US Open vylétly do astronomických výšin, zájem o televizní přenosy vzrostl několikanásobně. Prohlášení brzy jednačtyřicetileté hvězdy však tak striktní nebylo. „Nikdy jsem neměla ráda slova odchod do důchodu. Přemýšlím o tom jako o přechodu, ale je třeba toto slovo používat s rozumem, protože pro některé lidi to znamená něco velmi specifického a důležitého. Je to něco jako evoluce. Chci tím říct, že se vyvíjím směrem od tenisu k jiným věcem, které jsou pro mě důležité," říkala poněkud tajemně. Svou pouť na US Open ukončila nejdříve ve čtyřhře spolu se sestrou Venus, když dohrály v prvním kole na Češkách Lucii Hradecké a Lindy Noskové. Možná definitivní sbohem tenisu pak dala ve třetím kole dvouhry po porážce od Australanky Ajli Tomljanovičové. Tím se měla napsat poslední tenisová tečka kariéry možná nejlepší hráčky historie. US Open Vítězný bod do naprostého amerického ticha. Češky ukončily velký sen sester Williamsových Měla. Sama Williamsová si však nechává otevřená vrátka k možnému návratu. „Miluju tenis, je to nádherná hra, ale nic nejde dělat na věky. Vidím už před sebou jiný obzor, ale uvidíme, co přijde." Podle spekulací zahraničních médií tak o dalším tenisovém osudu americké legendy rozhodne to, zda se jí podaří znovu otěhotnět. Doma již spolu s manželem a spoluzakladatelem sociální sítě Raddit, miliardářem Alexisem Ohanianem, vychovávají čtyřletou Alexis Olympii. Foto: Danielle Parhizkaran, Reuters Tenistka Serena Williamsová sehrála svůj poslední zápas v kariéřeFoto : Danielle Parhizkaran, Reuters To konečně potvrdila i samotná Serena. „V posledním roce se snažíme o další dítě. Od lékaře jsme nedávno dostali informace, které mě uklidnily a dodaly mi pocit, že kdykoliv budeme připravení, můžeme rodinu rozšířit. Ale rozhodně už nechci být znovu těhotná jako sportovkyně." Pokud by slavnému páru nebylo přáno, je podle spekulací amerických médií reálné její pokračování kariéry minimálně na lednovém Australian Open. US Open Sportovci a osobnosti ocenili Serenu Williamsovou jako obrovský zdroj inspirace Serena Williamsová by nebyla první tenistkou či tenistou, kteří oznámili či naznačili konec kariéry. Trojnásobný grandslamový šampion a bývalá světová jednička Andy Murray se v roce 2019 na Australian Open rozloučil kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům s kariérou. Ty se mu po čase podařilo vyřešit a na kurty se vrátit. Již dříve se s různým výsledkem pokoušely o comeback například Kim Clijstersová, Nicole Vaidišová, Martina Hingisová či Juan Martin del Potro. US Open GLOSA: Úcta a respekt k Sereně? Ano, ale všechno má své meze