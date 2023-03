Porážela esa z Top 10, teď dělá kapitánku českým nadějím. Holky jsou zdravě trhlý, říká Cetkovská

„Byl to úžasný sportovní život, kdy jsem hrála s těmi nejlepšími na světě. Za nic bych to nevyměnila," ujistila Cetkovská v rozhovoru pro Sport.cz.

Za sebou má 23 startů v hlavních soutěžích grandslamové dvouhry i deset výher nad hráčkami z top 10. Tu poslední v kotli newyorského centrkurtu při night session proti Carolině Wozniacké na US Open 2015. Co by za takovou kariéru spousta tenistek dala.

Team Czech Republic U14 world champion. From left to right: Alena Kováčková Eliška Forejtková Laura Samsonová Petra Cetkovská ( captain)#czechsdoitbetter 🏆🙌💪🇨🇿 pic.twitter.com/w4fxw24P7B — Simone Curto (@CurtoSimone) August 6, 2022

„Když jsem končila a byla jsem po operaci kolena, tak mi Honza Stočes (současný šéftrenér svazu) říkal, že by bylo fajn využít mých zkušeností a předat je dál. Ale upřímně: nebyla jsem tehdy pro. Ještě jsem na to nebyla připravená. A zkušenosti s přípravou dětí jsem taky žádné neměla," líčila Cetkovská.

Ale po prvním oťukávání rychle změnila názor. „Důležité bylo, když jsme s holkama, co jim je 12, 14 let vyrazily společně na soustředění, abych zjistila, jak to chodí. Je to něco jiného hrát jen na sebe a pak stát na jiné straně. Cítím za ně zodpovědnost. Musím se o ně postarat a tenisově jim být nápomocná. Ale je to krásná práce, která mě naplňuje. Holky jsou hrozně šikovný a zdravě trhlý. Je to zábava, díky které se i vracím do mladších let," usmívala se Cetkovská.

Loni vedla k titulu mistryň světa do 14 let trio Laura Samsonová, Alena Kovačková, Eliška Forejtková. Před měsícem Češky ve stejné kategorii ovládly i finálový turnaj halového mistrovství Evropy - Winter Cup. Ale už v obměněním složení: Veronika Sekerková, Sofie Hettlerová, Sára Oliveriusová.

Winner - Czech Republic - Winter Cups final girls 14&U 2023 Sofie Hettlerova Veronika Sekerkova Sara Oliveriusova More pictures: https://t.co/Ow28tDqWJX @TennisEurope pic.twitter.com/ocVIuOTEG3 — Richard van Loon (@toptennisphotos) February 19, 2023

„Už jsem pracovala se třemi ročníky. A každá z těch holek je jiná, úplný originál. Ani není pravidlem, že by byly ze sportovní rodiny. Všechny holky jsou ale pro tenis ohromně zapálené. Někdy je to sranda, jak to společně řeší," těší jejich kapitánku.

Na turnajích se Cetkovská občas potkává i s bývalou soupeřkou Annou-Lenou Grönefeldovou, která doprovází talentované německé dívky. V minulosti obě také něco odehrály ve Fed Cupu. Tak vysoko ve své nové roli ale zatím česká kapitánka nekouká.