Požární poplach, zvýšený tep i velké emoce. Šťastný Macháč padl po výhře na kolena

Málaga (od našeho zpravodaje) - S Macháčovým bodem kapitán Jaroslav Navrátil v postupových plánech počítal a specialista na první zápasy ho nezklamal. Česká dvojka v nich má po středě fantastickou bilanci 5:0! A to Macháče v den utkání vyhnal z postele požární poplach. „Naštěstí to nebylo v pět ráno, ale až v půl deváté,“ pousmál se hrdina úvodního singlu.

Australané vyslali na kurt devětadvacetiletého Thompsona, který letos Macháče porazil v kvalifikaci v Miami, ale přepočítali se. Navrátilův ‚kůň‘ sebral soupeři hned úvodní servis a udal zápasu tón. „V každém setu rozhodl jeden brejk, je to frustrující, ale Tomáš to zvládl líp,“ uznal australský tenista. „Malinko jsme tušili, že tam bude Thompson. Je přeci jen zkušenější, ale je to jiná akce než turnaje, takže člověk maká. Jsem rád, že jsem tam nechal úplně všechno a podařilo se mi vyhrát.“