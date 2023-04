Prezidentova slova způsobila skandál. Djokovič a jeho rodina jsou hajzlové. Jako cikáni, řekl v TV

Srbský nacionalistický politik, který bývá označován za jednu z užitečných figurek ruského prezidenta Vladimira Putina na rozdmýchávání národnostní nenávisti na Balkánu, byl jedním z hlavních tahounů iniciativy na přesun turnaje ATP z Bělehradu do bosenské Banja Luky.

„Můžu ti říct, že ti Djokovičové jsou pěkní hajzlové. Jakmile došlo na byznys, uff, jsou jak cikáni. To ti říkám. A když jsme všechno zařídili, tak on vypadne ve čtvrtfinále," řekl Dodik v televizním studiu. Jeho slova, která se neměla dostat do éteru, zřejmě pustil na veřejnost někdo ze zaměstnanců televize.