Rozčarovaný Djokovič přiznal, že je z formy! Mdlé a pomalé nohy, údery mimo

Novak Djokovič po neúspěšném vstupu do antukové sezony věří, že se dostane včas do vrcholné formy, aby mohl na Roland Garros usilovat o rekordní 23. grandslamový titul. V pátek podlehl v Banja Luce v srbském duelu Dušanu Lajovičovi, se kterým v předchozích dvou vzájemných zápasech ztratil pouze čtyři gamy, a stejně jako předtím v Monte Carlu vypadl po druhém duelu. Na nejpomalejším povrchu tak má první tenista světového žebříčku letos zápasovou bilanci 2-2. Djokovič také pojmenoval, co všechno mu na kurtu momentálně nefunguje podle představ.

Foto: @atptour Srbský tenista Novak Djokovič na antuce zatím nezáří.

Článek "Já doufám, že do Roland Garros se dostanu do špičkové formy. Chci tam hrát svůj nejlepší tenis," řekl Djokovič po vyřazení v Bosně a Hercegovině. Po nepřesvědčivých výkonech, k nimž patřil i vydřený vítězný zápas z předchozího kola proti Lucovi van Asschemu z Francie, ale nepropadá panice. "V předchozích sezonách jsem měl vždy neuspokojivý a pomalý start na antuce a pak jsem hrál mnohem lepší tenis. Doufám, že letos zopakuji stejný vzorec," dodal dvojnásobný vítěz French Open. Druhý grandslam sezony začne 28. května. Proti Lajovičovi nedokázal využít obvyklý zabijácký instinkt. Z celkem 16 brejkbolů využil jediný a více než dvouhodinovou bitvu prohrál 4:6, 6:7. "Lajovič hrál dobře. Na druhou stranu já hrál mnohem hůř, než jsem chtěl. Když budu hrát takhle, tak zápasy proti soupeřům s tak kvalitní hrou na tomto povrchu nemohu vyhrávat," připustil Djokovič. Tenis Drsná slova legendy: Slovenský tenis pro mě zemřel Na kurtu se necítil dobře. "Měl jsem pomalé a mdlé nohy, netrefil jsem spoustu ran, údery šly úplně mimo. Občas se zadařilo, ale celkově jsem hrál pod svoji úroveň," dodal a burcoval se do další přípravy. "Pořád ještě zbývá (do French Open) několik týdnů na trénink a zápasy. A podmínky tam (v Paříži) jsou úplně jiné ve srovnání s Monte Carlem a Banja Lukou," dodal. Tenis Lehečka skončil v Monte Carlu v osmifinále, dohrál i Djokovič