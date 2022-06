Odehrál 19letý Svrčina v semifinále v Prostějově nejjednodušší zápas? „Já bych to tak neviděl, to bych znehodnotil hru soupeře. Lukáš byl nebezpečný, a kdybych nevyhrál první set, mohlo to dopadnout opačně. Samozřejmě je ale pozitivní a pro sebevědomí skvělé, že jsem vyřadil tak kvalitního hráče. A jsem na domácím turnaji ve finále, paráda," pochvaloval si viditelně šťastný Svrčina.

Důležité podle něj také bylo, že za stavu 0:2 v prvním setu, hned následující game při servisu soupeře vyhrál. „Vletěl na mě, hrál neskutečně rychle a já na to nebyl moc připravený. Prostě jsem nestíhal. Vrátil jsem se však zpátky a pak už jsem byl o něco lepší. Druhý set jsem začal výborně, soupeř asi byl ze ztráty prvního zlomený, možná i unavený, protože minulý turnaj vyhrál. Teď se dostal do semifinále, a já byl naopak odpočatý," mínil prostějovský mladík. „Strašně se těším na zítřejší finále. Ne všechno se mi tady dařilo, ale zase to bylo o kousek lepší. A cítím, že mohu jít ještě nahoru," dodal.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Dalibor Svrčina v akciFoto : Patrik Uhlíř, ČTK

Pořádnou šichtu musel absolvovat Kopřiva. „Doslova jsem to vydřel. Takové vítězství se počítá. Začal jsem nervózně, Filip výborně. Zbytečně jsem se snažil hrát hezký tenis a nevycházelo mi to. Po prohraném setu jsem se ale přece jen nastartoval, začal získávat kontrolu nad míči a zlepšil se," tvrdil čtyřiadvacetiletý Kopřiva.

Foto: Patrik Uhlíř, ČTK Vít Kopřiva děkuje divákům po utkání s Filipem Horanským ze Slovenska.Foto : Patrik Uhlíř, ČTK

Klíčový moment celého zápasu přišel podle něj ve třetím dějství za stavu 3:3, když Horanský měl dva brejkboly. „Z 0:2 jsem to otočil na 3:2, pak to bylo 3:3 a najednou přišlo toto. Jedním balonem se všechno mohlo překlopit na jeho stranu. Naštěstí jsem to ustál, byť v prvním případě se štěstím, když zkazil nahraný volej. To asi rozhodlo" věděl rodák z Bílovce.

Radost pak vyjádřil nad tím, že finále si zahraje právě se Svrčinou. „Už včera jsem si říkal, že by bylo super, kdybychom hráli proti sobě. Minulý týden jsme tady spolu hodně trénovali, dělali jsme tu přípravu na tento turnaj, jsme kamarádi, oba odtud. Úžasné," podotkl Kopřiva.