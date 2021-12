První španělský vítěz grandslamového turnaje Santana v 83 letech zemřel

Santana vybojoval premiérovou grandslamovou trofej v roce 1961 na Roland Garros, v Paříži pak triumf o tři roky později zopakoval. V roce 1965 vyhrál US Open, o rok později získal jako první Španěl i wimbledonskou trofej a poprvé se posunul do čela světového žebříčku. V roce 1984 byl uveden do tenisové Síně slávy.