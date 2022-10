Ruští tenisté budou moci i na Australian Open startovat s neutrálním statusem

Zbylých dvou grandslamů po invazi, Roland Garros a US Open, se zúčastnit směli a bude to platit i pro Austrálii. "Na Australian Open budou vítáni. Jediný rozdíl bude v tom, že budou muset hrát jako neutrální bez vlajky či hymny," potvrdil Tiley v rozhovoru s novináři.

Organizátoři rádi přivítají také devítinásobného šampiona Djokoviče, pokud se mu podaří zvrátit rozhodnutí o neudělení víza. Hvězdný srbský tenista byl před letošním Australian Open deportován ze země kvůli tomu, že nebyl očkován proti koronaviru, a má zakázán vstup do Austrálie do roku 2025.

Djokovič, jenž kvůli chybějící vakcinaci přišel i o start na US Open, v září uvedl, že očekává ze strany australských úřadů "pozitivní zprávy". Bývalá ministryně vnitra a současné opoziční poslankyně Karen Andrewsová ale uvedla, že by vláda neměla Djokovičův trest zmírnit, neboť by to byl "políček do tváře" všem Australanům, kteří se nechali očkovat.