Šwiateková

Markéta Vondroušová i po svém fantastickém wimbledonském tažení pokračuje ve výborných výkonech. V Montrealu došla do osmifinále, na probíhajícím turnaji v Cincinnati je jež ve čtvrtfinále, když postupně vyřadila krajanku Siniakovou, Rusku Potapovovou a domácí Stephensovou, aniž by přišla o jediný set.

A také v úvodu duelu proti světové jedničce Šwiatekové měla navrch. V páté hře prolomila Polce podání a následně brejk potvrdila. V desáté hře pak šla wimbledonská vítězka servírovat na vítězství v setu, ale nadějně rozehranou partii nedotáhla do úspěšného konce.

"Takhle jsem postoupit nechtěla, Mary je moje kamarádka a není příjemné vidět, že má zdravotní problémy," vykládala na kurtu Muchová. Na zápas proti krajance se moc těšila a čekala napínavý zápas. "Měla bych to brát jako profesionálka, je to moje práce, ale měla jsem v hlavě, proti komu hraji. Čekala jsem těžký zápas. US Open se blíží, snad bude Mary v pořádku," svěřila se Muchová..