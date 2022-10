S kým hraju? ptala se v Ostravě Krejčíková. Jsem na správné cestě, věří po titulu z Tallinnu

Vstoupí do něj ve středu, ještě v úterý odpoledne přitom Krejčíková netušila, že jí los přisoudil Američanku Shelby Rogersovou, 35. tenistku WTA, s níž se dosud neutkala.

„Ale samozřejmě ji znám, je to dobrá hráčka. Bude to náročný, těžký zápas," tuší šestadvacetiletá Češka, kterou při tréninku trochu zaskočil povrch v Ostravar Aréně.

Po létě prošpikovaném grandslamovými deblovými tituly ve Wimbledonu a na US Open a porážkami ve dvouhrách Krejčíková i v singlu konečně zase ožila.

„Dala jsem do toho hodně energie, abych hrála dobře i dvouhru. Tak na to chci navázat. Ale v Ostravě si cíle nedávám. Ten turnaj je strašně těžký, výborně obsazený a jsou tu zase úplně nové podmínky."

„Je pro mě těžké říct, jestli to bude dobré nebo ne. Dívat se aktuálně do budoucna, kdy nikdo neví, co bude zítra, je složité. Ale věřím, že jsem na správné cestě a zlepšení ukážu na dalších turnajích," vyhlásila loňská vítězka French Open.