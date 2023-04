Sabalenková si výhrou nad Krejčíkovou zvedla sebevědomí pro pařížský grandslam

"Je to sakra těžká, ale zajímavá výzva hrát první zápas proti grandslamové šampionce. Jsem moc šťastná," řekla Sabalenková po vítězství 6:2, 6:3. V prvním kole měla jako nasazená i světová dvojka volný los, ve druhém došlo na atraktivní duel. Šampionka letošního Australian Open ho ovládla za hodinu a čtvrt, a to zejména díky drtivému servisu. Nasázela deset es.

"Byla to skvělá příprava před většími turnaji. Hrajete hodně těžké zápasy od prvních kol," pochvalovala si Sabalenková. Světové dvanáctce Krejčíkové ukončila cestu na okruhu WTA potřetí za sebou. Na betonu v Indian Wells a Miami to bylo v osmifinále, předtím naopak v Dubaji uspěla Češka a došla si až pro trofej.

Na antuce si proti sobě zahrály ve středu poprvé a Sabalenková si vylepšila vzájemnou bilanci na 5:1. "Servis mi šel výborně," cenila si. Na French Open ještě nikdy neprošla do druhého týdne, problémem ale podle ní není povrch. "Bylo to o mně a o tom, že chci vyhrát grandslam. Kolikrát jsem bláznila. Nebylo to o antuce. Doufám, že se mi to letos povede," přála si Sabalenková.