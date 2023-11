Sázka na superstar! Siniaková po rozchodu s Krejčíkovou našla novou parťačku

A je jasno! Kateřina Siniaková našla po ukončení veleúspěšné spolupráce s Barborou Krejčíkovou novou parťačku. A je to skutečná hvězda. O další úspěchy bude rodačka z Hradce Králové bojovat po boku současné deblové světové jedničky Storm Hunterové. Ta spojení s českou tenistkou potvrdila webu The Age. Obě tenistky by měly spolu nastoupit na lednovém Australian Open.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Kateřina Siniaková bude hrát debla s Australankou Storm Hunterovou

„Co se týče její spolupráce s Barborou, nevím, co se stalo. Není to moje věc. Obě jsme ale velmi dobré kamarádky a často jsme na sebe narážely," řekla Hunterová, která letos nastupovala po boku Belgičanky Elise Mertensové. Vyhrály spolu dva tituly a dostaly se i do finále Wimbledonu, kde nestačily na Barboru Strýcovou a Sie Šu-wej. Siniaková s Hunterovou spolu nenastoupí poprvé. Vloni v červnu vyhrály například turnaj German Open, na začátku letošního roku se dostaly také do finále v Adelaide. „Je to skvělý člověk. Stále pracujeme na tom, abychom co nejlépe sladily naše kalendáře. Ví, že chci hrát i dvouhry, a ona je hraje také," uvedla Hunterová. Foto: Profimedia.cz Storm Hunterová je novou parťačkou Kateřiny Siniakové. „Snažíme se, aby to přesně zapadlo. Je to ale úžasné. Myslím, že chtěla změnu a já také. Bude to pěkná výzva. Nebudeme ale na sebe nijak tlačit," doplnila Hunterová. Olympijské šampionky z Tokia Siniaková s Krejčíkovou informovaly o konci spolupráce v listopadu po porážce v semifinále Poháru Billie Jean Kingové s Kanadou. Konec iniciovala právě rodačka z Hradce Králové, která hledala nový impulz. Nevyloučila ale, že se s Krejčíkovou dají v budoucnu opět dohromady. Krejčíková se Siniakovou jsou se sedmi grandslamovými tituly nejúspěšnějším domácím párem. V historických tabulkách takzvané Open éry jim patří dělené páté místo.