Šok! Zavedená značka končí. Siniaková s Krejčíkovou spolu příští rok hrát nebudou

Sevilla (Od našeho zpravodaje) - Grandslamy už K+S vyhrávaly jako juniorky a nepřestaly s tím ani mezi dospělou konkurencí. Sedmkrát zvedaly trofej z nejprestižnějších turnajů - 2× na Australian Open (2022, 2023), dvakrát na French Open (2018, 2021) i ve Wimbledonu (2018, 2022) a jednou také na US Open (2022). Před dvěma lety vyhrály i olympiádu v Tokiu a rovněž Turnaj mistryň v Guadalajaře.

Vracely se k sobě, i když jejich kariéry nabraly obrátky v singlu. A pokud se individuálně nedařilo, ve čtyřhře vedle sebe zase nacházely ztracenou jistotu. S tím je však nyní utrum.

„Jsme dohodnuté tak, že nebudeme pokračovat. Byla to iniciativa z mé strany, chtěla jsem malou změnu. Domluvily jsme se v pohodě a nebráníme se, že se k sobě vrátíme. Myslím si, že nám to může prospět a že se můžeme vrátit ještě silnější,“ tvrdila Siniaková, která se chce víc soustředit na singlovou dráhu, čtyřhru však míní hrát dál. Jméno nové parťačky však ona ani Krejčíková ještě neprozradily. „Nechte se překvapit.“

I když si K+S v tomto roce připsaly sedmý společný grandslamový triumf v Melbourne a v pohodě se kvalifikovaly na Turnaj mistryň, jejich sezona nebyla zdaleka tak výrazná jako ta předchozí. „Všichni čekají nějakou dominanci, ale ty páry nás znají, a je těžké držet laťku,“ vysvětlovala Siniaková.

Svou dlouholetou deblovou partnerku však svým návrhem, který jí předestřela už před turnaji v Asii, docela zaskočila. „Pro mě to bylo překvapení, ne že ne,“ řekla Krejčíková. „Kačka o tom se mnou chtěla mluvit, respektuju její rozhodnutí. Uvidí se, co nás čeká příští rok a jede se dál.“

Rok 2024 je ovšem olympijský a Češky by v Paříži měly obhajovat zlato z Tokia. Zda se pro tuto příležitost dají dohromady, je ovšem nejasné. „Olympiáda je olympiáda, chci hrát s Češkou, musím,“ řekla Siniaková, podle níž ale není rozchod deblového páru důvodem ke vzájemné nevraživosti. „Já to cítila víc, abych se posunula, zlepšila a nabrala jinou atmosféru. Není to tak, že se budeme vzájemně vyhýbat, tak to nemá být. Může nám to i pomoct,“ mínila.

V něčem tahle situace připomíná rozchod páru Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká. Grandslamové vítězky a olympijské medailistky se k sobě však dost rychle zase vrátily a obnovily spojení H+H. „Není všem dnům konec. Co jsme dokázaly, je něco úžasného a třeba se po té pauze opět spojíme a dokážeme něco dalšího,“ prohlásila Krejčíková.

Kapitán českého týmu v BJK Cupu Petr Pála odmítl, že by se tenisový rozvod K+S nějak promítl do atmosféry v českém týmu v Seville. Krejčíková se Siniakovou přinesly do šatny body ze zápasů se Švýcarskem i s USA. Na Kanadu však nestačily.

„Všechny tři čtyřhry byly komunikačně velmi dobré. První zápas odehrály prakticky z letadla, s USA hrály dobře, i s Kanadou, ale nestačilo to, protože byla rozjetá Fernandezová,“ řekl kapitán, který však s hráčkami o jejich rozhodnutí nemluvil.

„Můžu se jen domnívat, že to bylo kvůli programu, kvůli dvouhře a tak dále. Myslím, že bych z toho nedělal senzaci, protože spolu vyhrály, co se dalo. Jejich partnerství bylo úspěšné a asi ani nemám oprávnění to komentovat,“ dodal Pála, který si dovede představit, že by spolu Krejčíková se Siniakovou klidně mohly bok po boku nastoupit příští rok v BJK Cupu. „Určitě spolu můžou hrát, když toho zvládly tolik,“ myslí si kapitán.