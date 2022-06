Serena Williamsová hráčky děsí, přiznává Plíšková. Nikdo s ní nechce hrát, říká Badosaová

„Ani nevím, jak dlouho to je, co nehrála. Už rok? To už je hodně dávno a navíc není nejmladší. Předpokládám, že i tělo bude potřebovat nějaký čas, aby se dostalo do formy," přemítala v rozhovoru pro Eurosport o šokujícím návratu legendy loňská finalistka Karolína Plíšková.