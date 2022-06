Sestini Hlaváčková se v červenci rozloučí s kariérou

"Zahraju si svůj poslední turnaj. Není to úplný návrat do tenisového světa, ale rozloučení. Po svém posledním turnaji, Masters v Singapuru, jsem si myslela, že už se nikdy profesionálně nevrátím. Maximálně jen rozloučit. Pak ale přišly dva roky covidu a nechtělo se mi mávat prázdným tribunám," řekla Hlaváčková na dnešní tiskové konferenci.

"Letos tedy využiju toho, že zde máme krásný turnaj WTA, na který přijede celý svět, a přijdu se rozloučit oficiálně. Bavily jsme se také s Luckou Hradeckou, napadlo mě ji oslovit a hecnout to. Lucka mě potěšila s tím, že do to 24 hodin potvrdila," uvedla Hlaváčková, která měla během mateřské pauzy zmražený žebříček.