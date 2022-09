Šestadvacetiletá Siniaková přiletěla do Slovinska krátce po nedělním triumfu na US Open, kde s parťačkou Barborou Krejčíkovou zkompletovaly deblový kariérní Grand Slam. "Jet lag pořád cítím, ale když něco dělám, je to mnohem lepší. Díky zápasům musím být připravená," řekla 82. hráčka žebříčku Siniaková v rozhovoru na kurtu.