Stricker - Lehečka 1:4, 3:4, 4:2, 1:4 Skvělý Lehečkův debut. Už je ve finále

Tenista Jiří Lehečka postoupil při premiérové účasti na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let do finále. Český talent porazil v úvodním semifinále v Miláně Švýcara Dominica Strickera 4:1, 4:3, 2:4, 4:1.

Foto: Antonio Calanni, ČTK/AP Český tenista Jiří Lehečka na Turnaji mistrů.Foto : Antonio Calanni, ČTK/AP