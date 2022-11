"Nijak si to nepřipouštíme. Dnes jsme měly cíl bojovat a nechat tam všechno. Nikdo nečekal, že to půjde takhle dobře. Skupina byla fakt těžká. Půjdeme zápas od zápasu, stát už se může cokoliv. Jsme dobrý tým, uvidíme, co se bude dít," řekla Vondroušová.

Finalistka Roland Garros z roku 2019 Vondroušová neztratila do konce utkání ani jednou podání a dovedla jej za hodinu a dvanáct minut k vítězství. "Cítila jsem se dobře, ale s ní je to strašně těžké. Už jsem s ní párkrát hrála, takže jsem věděla, že to bude smršť. Je jedno, kolik je stav, ona do toho šla za každého stavu. Jsem ráda, že to takhle dopadlo, protože by to mohlo být ještě zamotané," doplnila Vondroušová