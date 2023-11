Mimořádný úspěch. Češky drtí zbytek světa, hned tři končí rok v TOP 10!

Druhý rok po sobě skončí první Šwiateková. Čtyřnásobná grandslamová vítězka se vrátila do čela díky výhře nad Američankou Jessicou Pegulaovou ve finále Turnaje mistryň. Dvaadvacetiletá Polka byla na trůnu od dubna 2022 do letošího září, kdy ji po US Open vystřídala Aryna Sabalenková. Běloruskou rivalku Šwiateková porazila v Cancúnu ve víkendovém semifinále.