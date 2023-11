Nedůstojné. Krejčíková je z Turnaje mistryň zhnusená. Přišlo na nás dvacet lidí, nechápala

„Je to smutný, že to musím říct, ale byla jsem na pěti Finals a toto se povedlo úplně nejmíň, ale tím nemyslím výsledkově. To, co se tady děje, je prostě smutný,“ tvrdila Krejčíková po pobytu na větrném kurtu. „Vítr byl nepříjemný, ale pro obě dvě strany to bylo stejné. Holky si to zasloužily, hrají dobře, bojovaly jsme, snažily jsme se držet, ale je to těžké,“ smutnila česká tenistka.

„Člověk neví, co přijde. Kolikrát jsme zahrály super míček a ony vytáhly, ani nevím, co vlastně. Mají prostě fazonu,“ ocenila Siniaková soupeřky, které vyhrály všechny tři skupinové duely ve dvou setech. „Ale je to prostě nepříjemné, když se vám na servisu balon pořád hýbe a nahoře to ten vítr vezme…“

K postupu by česká dvojice potřebovala výhru amerického páru Gauffová, Pegulaová nad Siegemundovou a Zvonarevovou ve třech setech a pak by tři dvojice měly skóre setů 3:5 a řešil by se procentuální poměr gamů. „Budeme čekat. Ani nevím, jak to je,“ tvrdila Krejčíková.

„Myslím si, že to jsou nedůstojné podmínky, aby se tady konalo WTA Finals, na které se máme těšit celou sezonu a má to být odměna za to, jak jsme v tomto roce hrály. Přišlo na nás asi tak dvacet lidí, a to je taky nedůstojné vůči nám, hráčkám. Je mi to líto zakončit takhle sezonu. A s prominutím si to zhnusit,“ stěžovala si.

Možná kdyby Siniaková za stavu 4:5 a 40:40 poslala do kurtu nalitý volej, mohl zápas ještě vypadat jinak. „Pos*ala jsem to,“ ulevila si česká deblistka a rozesmála tím Krejčíkovou. „Co k tomu říct, měly jsme dobře rozehranou výměnu a volej se mi nepovedl, štve mě to,“ přikývla Siniaková. Její parťačka zase už na kurtu naštvaně odpálila míček. „Ještě, že přežily všechny rakety,“ řekla Krejčíková.