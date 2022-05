Soumrak českých hvězd? Plíšková s Kvitovou sbírají porážky, pro elitu nejsou hrozbou

V letošním roce se však obě české legendy potácí ve výsledkové mizérii. Tu u Karolíny Plíškové zásadně ovlivnila zlomenina ruky, kvůli které se na kurty vrátila až na letošním Indian Wells. A na výkonech svěřenkyně Saschi Bajina to bylo více než znát. Na Sunshine Double, jak se nazývá dvojice prestižních floridských klání v Indian Wells a Miami, skončila vždy hned na úvodní soupeřce.

První výhru slavila až v Charlestonu proti Ukrajince Zavatské, až 215. hráčce žebříčku, aby vzápětí hladce vypadla s Ruskou Alexandrovovou. "Popravdě, moc tenisu tam z mé strany zatím nebylo. Ale věřím, že když vydržím hrát každý týden a odehraju ještě nějaké zápasy, zlepší se to," věřila Plíšková.

Zatímco u Plíškové lze mizerné výsledky do jisté míry přičítat nerozehranosti po zranění, u Petry Kvitové je situace výrazně jiná. Česká šampionka stihla letos nastoupit už do deseti turnajů, tím nejúspěšnějším je prozatím klání v Miami, kde zdolala tři soupeřky a došla do čtvrtfinále.