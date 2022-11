Strach o Djokoviče! Srb se třásl vyčerpáním, skreč odmítl

Co se to děje? Diváci v Turíně po druhém setu utkání Turnaje mistrů mezi Novakem Djokovičem a Daniilem Medveděvem znepokojeně hleděli směrem k lavičce, na níž po prohře v tie breaku odpočívala srbská hvězda. Pravou ruku pětatřicetileté legendy zachvátil třes a na tváři bývalé světové jedničky bylo patrné, že je u dna rezervoáru sil. Djokovič přesto odmítl duel vzdát a dovedl jej do vítězného konce.

Problémy Novaka Djokoviče při utkání s MedveděvemVideo : sntv

Článek V utkání přitom o nic nešlo, Djokovič měl postup do semifinále jistý bez ohledu na výsledek a ruský tenista naopak postoupit nemohl. Srb během utkání nebyl ve své kůži, několikrát přímo na kurtu svěsil hlavu a bylo patrné, že bojuje nejen se soupeřem, ale také vlastními limity. Vítězná mentalita ale měla navrch a rodák z Bělehradu nakonec uhájil neporazitelnost, přestože poprvé na turnaji ztratil set. Experti i diváci nicméně nechápali, proč přes viditelné problémy raději duel předčasně neukončil a nešetřil síly na dnešní semifinále, v němž jej od 14 hodin SEČ čeká Američan Taylor Fritz. Foto: Guglielmo Mangiapane, Reuters Novak Djokovič měl po prohraném setu slabší chvilku.Foto : Guglielmo Mangiapane, Reuters „Měl jsem volno mezi úvodními zápasy, cítil jsem se před utkáním čerstvý. Je pravda, že jsem cítil velkou nervozitu, čekal mě jeden z top světových hráčů a velký soupeř posledních let. Takový zápas chcete vyhrát bez ohledu na jistotu postupu. O to v danou chvíli nejde," poznamenal Djokovič. Djokovič v epické bitvě zdolal MedveděvaVideo : sntv Bezmála tři a čtvrt hodinová bitva byla nejdelším utkáním v jeho kariéře na Turnaji mistrů. „Šel jsem na kurt s jediným cílem, a to byla výhra. Nepřemýšlel jsem o tom, co bude zítra. Má kariéra je v určitém bodě a vítězství nad jedním z nejlepších světových hráčů je pro mě třešnička na dortu," tvrdil Djokovič. Foto: Guglielmo Mangiapane, Reuters Vyčerpaný Novak Djokovič se osvěžuje během utkání s Daniilem Medveděvem.Foto : Guglielmo Mangiapane, Reuters Sáhl si během duelu na dno? „Nemyslím, že je nějaký limit. Všechno je v hlavě. Celé je to o perspektivě, přístupu a vnímání situace. Samozřejmě že fyzické vyčerpání ovlivňuje hru i vaši mentalitu. Soupeř navíc vidí, že se trápíte, snaží se vás dorazit. Přesně to se dělo dnes. Největší bitvu ale vždy svádíte sám se sebou. Musíte najít optimální rovnováhu mezi stavem těla a mysli, pak ze sebe můžete dostat to nejlepší," poodhalil Djokovič mentální proces během utkání. Tenis Turnaj mistrů 2022: Program a průběžné výsledky