"Byl to třetí fiftýn, ani nevím, co se stalo," řekla v rozhovoru na kurtu plačící Džábirová, která už letos zmeškala kvůli zranění kolena několik týdnů po Australian Open a po návratu na kurty se dlouho nemohla dostat do tempa. "Byla jsem tak nadšená, že se dneska utkám s Igou, jsou to vždycky skvělé zápasy. Moc mě to mrzí, opravdu jsem se snažila běhat, ale Iga vám to nikdy neulehčí," omlouvala se náznakem úsměvu divákům a Šwiatekové popřála hodně štěstí do finále.