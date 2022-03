TENIS ONLINE: Siniaková i Plíšková hrají o postup do 3. kola. Muchová po skvělém výkonu postupuje

České tenistky vstoupily do prestižního turnaje v Miami velmi dobře a na své úspěchy budou chtít navázat i ve čtvrtečních zápasech druhého kola. A Karolína Muchová už slaví postup do třetího kola, když porazila finalistku loňského US Open Leylah Fernandezovou 6:4, 7:6. Poslední šampionku US Open Emmu Raducanuovou poté (20h) vyzve Kateřina Siniaková. Karolína Plíšková se utká (22:00) s Ruskou Annou Kalinskou. Všechny zápasy (vysílá O2TV) můžete sledovat v online reportážích na Sport.cz.

Foto: Mark J. Terrill, ČTK/AP Kateřina Siniaková v boji o postup do třetího kola turnaje v MiamiFoto : Mark J. Terrill, ČTK/AP

Článek Pětadvacetiletá Muchová naposledy hrála vloni na US Open, kde skončila hned v úvodním kole. Od té doby léčila zraněné břišní svaly a na kurty se vrátila až nyní na Floridě, kde v úvodním kole ve středu zvládla ve dvou tie-breacích české derby s Terezou Martincovou. V duelu s Fernandezovou po vyrovnaných úvodech setů převzala kontrolu pokaždé od stavu 2:2. Zatímco úvodní sadu dovedla hladce k vítězství, ve druhé v závěru zaváhala. Za stavu 5:4 ani 6:5 nedokázala zápas dopodávat a viditelně unavená musela bojovat ještě v tie-breaku. V něm se ujala vedení 2:0 soupeřka, pak ale Muchová znovu zabrala, otočila na 6:2 a poté druhý mečbol po více než dvouhodinovém boji proměnila. "Jsem úplně mrtvá," řekla po zápase při rozhovoru na kurtu. "Neměla jsem volný den a dneska jsem začínala hned jako první, takže jsem musela brzy vstávat," posteskla si a uznala, že ostré zápasy jsou po dlouhé pauze náročné. "Můžete trénovat fyzičku jak chcete, ale zápasy jsou úplně něco jiného. Ale pro mě je výhra už jen to, že můžu zase hrát," dodala. Její další soupeřkou bude vítězka duelu mezi grandslamovými šampionkami Naomi Ósakaovou a Angelique Kerberovou. Do akce i Plíšková se Siniakovou Siniakové se v úvodním kole povedl velký obrat v duelu s Kanaďankou Rebeccou Marinovou, který vyhrála ve třech setech. I ona se utká s Raducanuovou, jíž patří 13. místo v žebříčku, na profesionálním okruhu poprvé. Česká dvojka Karolína Plíšková poprvé nastoupí do zápasu coby třicátnice. Po zlomenině ruky absolvuje teprve druhé utkání v roce 2022. Naposledy v Indian Wells vyhořela hned na úvod proti Černohorce Dance Koviničové. Teď na ni čeká Ruska Kalinská. Halepová kvůli zranění stehenního svalu odstoupila z turnaje v Miami Rumunská tenistka Simona Halepová odstoupila kvůli zranění z turnaje v Miami, kde měla nastoupit k utkání druhého kola. Bývalá světová jednička, která měla na úvod volný los, si při tréninku poranila levou nohu. Na twitteru pak oznámila, že ji čeká minimálně třítýdenní pauza a nebude tak hrát ani na nadcházejícím turnaji v Charlestonu ani v Poháru Billie Jean Kingové. "Při tréninku jsem ucítila ostrou bolest v levé noze. Se stehnem jsem měla problémy už od semifinále Indian Wells a doufala, že už se to zlepšilo, ale MRI bohužel ukázala natržený sval," napsala Halepová s tím, že potřebuje čas na zotavenou. Poté se chce připravit na antukovou část sezony. V pavouku dvouhry Halepovou nahradila jako šťastná poražená z kvalifikace Francouzka Harmony Tanová. Tenis Šestnáctiletá česká senzace šokovala Miami. V derby pak slavila Muchová vítězný návrat MIAMI (tvrdý povrch): Ženy (dotace 9 554 920 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Muchová (ČR) - Fernandezová (18-Kan.) 6:3, 7:6 (7:3) Siniaková (ČR) - Raducanuová (11-Brit.) 3:6, 6:4, hraje se 3. set Karolína Plíšková (6-ČR) - Kalinská (Rus.), hraje se 1. set Collinsová (9-USA) - Bodnárová (Maď.) 6:3, 3:6, 6:4 Riskeová (USA) - Cornetová (31-Fr.) 6:2, 6:2 Džabúrová (8-Tun.) - Linetteová (Pol.) 7:6 (7:1), 6:2 Ósakaová (Jap.) - Kerberová (13-Něm.) 6:2, 6:3 Sasnovičová (Běl.) - Kasatkinová (25-Rus.) 7:6 (7:5), 6:4 Bronzettiová (It.) - Voegeleová (Švýc.) 6:2, 6:1 Čtyřhra - 1. kolo: McNallyová, Gauffová (4-USA) - Peschkeová, Mihalíková (ČR/SR) 6:0, 6:3 Muži (dotace 9,554.920 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Harris (JAR) - Bagnis (Arg.) 6:3, 6:3 Humbert (Fr.) - Bedene (Slovin.) 6:3, 3:6, 6:3 Nišioka (Jap.) - Gómez (Ekv.) 6:2, 6:7 (2:7), 6:1 Korda (USA) - Davidovich (Šp.) 6:1, 6:1 Martínez (Šp.) - Struff (Něm.) 6:3, 2:0 skreč Wolf (USA) - Altmaier (Něm.) 6:4, 6:4 Brooksby (USA) - Coria (Arg.) 3:6, 6:2, 6:3

