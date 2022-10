TENIS ONLINE: Skvělá Krejčíková! Bitvu se světovou jedničkou rozhodne třetí set

Šestadvacetiletá Krejčíková se do finále dostala díky vítězství nad Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Letošní wimbledonskou šampionku porazila 3:6, 7:6, 6:4. O pět let mladší Šwiateková, která letos triumfovala na Roland Garros a US Open, zdolala Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 7:6, 2:6, 6:4. Finalistky na sebe narazí potřetí, oba loňské duely vyhrála Polka.