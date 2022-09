Tenisová budoucnost? Mladé Češky lámou rekordy. Můžou být nejlepší na světě, má jasno legenda

Pět vyhraných turnajů v řadě, pětadvacet vítězných zápasů s poměrem setů 50:2. To je od 22. června vizitka jednoho z největších světových talentů současnosti stále teprve patnáctileté Brendy Fruhvirtové.

Psal se 21. srpen, když mladičká Češka ovládla klání v maďarském Mogyoródu. Domů si odvezla již pátou turnajovou trofej, což se před dosažením 16. narozenin žádné jiné hráčce v historii tenisu nepodařilo. Od té doby přidala dalších deset vítězných zápasů a sbírku turnajových triumfů rozšířila na sedm, z toho pět v řadě.

Naprostou dominanci Brendy Fruhvirtové mezi nastupujícími hvězdičkami dokazuje její první místo mezi hráčkami do šestnácti let, v již zmíněném žebříčku do osmnácti let jí patří třetí příčka. Ve světovém rankingu je už 163. hráčkou světa, druhou nejmladší je ve světovém žebříčku Ruska Andreejová, které však patří pozice až v páté stovce.

Foto: Profimedia.cz Linda Fruhvirtová poté, co proměnila ve finále turnaje v Čennaí mečbol.Foto : Profimedia.cz

Fantastické výkony Brendy Fruhvirtové, která své šestnácté narozeniny oslaví až 2. dubna, nejsou překvapením pro bývalou světovou jedenáctku Francouzku Alizé Cornetovou. "Na tak mladou tenistku předvádí neskutečné výkony. Má před sebou zářivou budoucnost, tím jsem si jistá. Nemůžu se dočkat, až ji uvidíme za tři, čtyři nebo pět let. Bude neskutečná," prorokovala před časem budoucnost české hvězdičce.

Nadvládu mladých Češek potvrzuje její o dva roky starší sestra Linda Fruhvirtová, která v neděli ovládla svůj první turnaj WTA, když dominovala v indickém Čennaí. V žebříčku po svém životním triumfu vylétla na 75. příčku, mladší hráčku byste před ní hledali marně. Druhou nejmladší tak vysoko postavenou tenistkou světa je Linda Nosková, které patří 101. příčka.

Foto: ITF Brenda Fruhvirtová s trofejí pro vítězku turnaje v Mogyoródu.Foto : ITF

„Jsem dost v šoku a hledám ta správná slova. Je to neuvěřitelné. Byla tu skvělá atmosféra a je to něco, co si budu navždy pamatovat. K Čennaí cítím jen lásku," prohlásila Linda Fruhvirtová při závěrečném interview na kurtu. V 17 letech a 140 dnech se tak stala nejmladší vítězkou turnaje WTA od triumfu Američanky Coco Gauffové loni v Parmě.

"Linda má potenciál na to, aby se stala světovou jedničkou. Hodně tenistek má samozřejmě takový cíl, ale jen opravdu pár to tak cítí hluboko ve svém nitru. Linda je jednou z nich. Jde krok za krokem, cíl za cílem. Má jednu obrovskou výhodu, mimořádnou mentální sílu. Navíc je extrémně soutěživá, je obrovský bojovník. To samé platí o Brendě. Připomínají mi sestry Williamsovy," pěl nedávno ódy na české hvězdičky bývalý kouč Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou, v jehož akademii obě sestry trénovaly.

Dominanci mladých Češek potvrzuje šestnáctiletá Sára Bejlek, pátá nejlepší hráčka v žebříčku tenistek do 18 let, osmé místo pak patří stejně staré Nikole Bartůňkové. Parádními výkony se letos blýskla i šampionka pařížské juniorky Lucie Havlíčková, která se dostala na US Open do finále dvouhry juniorek, triumfovala ve čtyřhře a je v čele juniorského žebříčku WTA.

"V patnácti letech je nejlepší na světě Brenda Fruhvirtová, v ročníku pod ní vládne Tereza Valentová a po ní zase Alena Kovačková. Od 13 do 19 let máme v ročníku nejlepší hráčky světa. Je to unikum a dává nám to velkou naději, že český tenis bude na vrcholu i v budoucích letech," potvrzuje dominanci šéftrenér tenisového svazu Jan Stočes.