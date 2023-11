Vondroušové sezona snů: za jediný rok vydělala polovinu všech svých příjmů!

Je to trošku paradox. Markéta Vondroušová za svou kariéru ovládla na okruhu WTA„jen“ dva turnaje. V roce 2017 tehdy sedmnáctiletá slečna nenašla konkurentku ve švýcarském Bielu, podruhé přijímala gratulace od všech svých soupeřek letos v červenci, kdy senzačně dominovala ve Wimbledonu.

„Pan Hřebec (trenér) vždycky říkal, že nejlepší roky jsou od pětadvaceti dál. Tak jsem si říkala, co se asi bude dít? Každý o sobě pochybuje. Já si říkala, jestli na grandslamový titul, anebo na místo v Top 10 vůbec mám. Na druhou stranu jsem věděla, že už jsem byla blízko. V mladém věku je těžké všechno ustát. Jenže dospěla jsem a stalo se tohle,“ vstřebávala snové týdny po životním triumfu čtyřiadvacetiletá tenistka.

Do letošní sezony tak vstupovala především kvůli zdravotním problémům až coby 99. hráčka světa, své finanční konto do té doby obohatila o zhruba 200 milionů korun. O necelých jedenáct měsíců později se na tenisový svět dívá ze sedmé příčky, její peněženka navíc nabobtnala o cca 100 milionů korun. Zhruba polovinu této sumy pak brala po své spanilé jízdě v All England Clubu. Další nezanedbatelný finanční tok míří na účet rodačky ze Sokolova z řady sponzorských smluv.