Tenisový Babylon v Seville. Proč Češkám nesedí nový formát?

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slávisté zůstali v kabině, Plzeň je zpět ve hře. Na Spartě se projevuje únava

Minule jsem psal o tom, že střed ligy od čtvrtého do dvanáctého místa je obrovsky vyrovnaný. O víkendu se to nejen potvrdilo, ale také se ukázalo, že to platí i ve vyšších, a zároveň i nižších patrech tabulky. Ukazuje se, že každý může porazit každého. Liga je obrovsky vyrovnaná a to je dobře. Výsledkem kola je triumf Plzně v Edenu. Viktoria v domácí soutěži dvakrát prohrála a pak přijede na Slavii a odveze si domů tři body, čímž se přimíchala do boje o první místo.