Tenisový kouč Vajda povede po rozchodu s Djokovičem svého krajana Molčana

Rodák z Povážské Bystrice vedl Djokoviče v letech 2006 až 2017 a následně i od roku 2018 do letošního března. Pomohl mu nejen k postu světové jedničky, ale i ke všem 20 grandslamovým titulům.

Čtyřiatřicetiletou světovou jedničku Djokoviče vede po Vajdově odchodu Chorvat Goran Ivaniševič. "Novak a já jsme stále přátelé, byl to přátelský rozchod. Řekl jsem Goranovi, že se uvidíme v Paříži. Novakovi jsem to (o spolupráci s Molčanem) neřekl, ale Goranovi ano, takže jsem si jistý, že to ví i Novak," uvedl Vajda.