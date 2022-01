KOMENTÁŘ: Dědictví Karla Lopraise. Zažehl v Češích vášeň a lásku pro Dakar

Na nejtěžším motoristickém závodě si připsal šest výher, vysloužil si vznešenou přezdívku Monsieur, později od prezidenta Zemana dokonce vyfasoval státní vyznamenání. Ale to nejdůležitější Karel Loprais udělal, aniž by to šlo měřit hodinami a minutami a aniž by bylo zhmotněno v soškách beduínů, symbolických dakarských medailí. Zažehl v Češích vášeň pro Dakar a naučil je toto drsné pouštní putování milovat.