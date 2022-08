Tenistka Kvitová se bude vdávat! „Ano“ svému kouči řekla na speciálním místě

Česká tenistka Petra Kvitová zažívá povedené období. Na turnaji v Cincinnati, které je jednou z generálek na blížící se US Open, prošla až do finále a nyní se s fanoušky podělila o zásadní novinku. I když už je vlastně staršího data. Dvojnásobná wimbledonská šampionka se zasnoubila se svým koučem Jiřím Vaňkem. „Ano“ mu řekla právě v jejím milovaném All England Clubu.

Na turnaji v Cincinnati hrála Petra Kvitová už jako budoucí paní Vaňková. Prstenu na jejím levém prsteníčku si mohli už fanoušci všimnout, ale o radostnou novinku se s nimi Kvitová oficiálně podělila až nyní skrze své sociální sítě. „Řekla jsem „ano" na pro mě výjimečném místě," připsala k fotografii se svým koučem a životním partnerem Jiřím, na které je prsten jasně vidět. Stojí před travnatými wimbledonskými kurty, na kterých se aktuálně nejlepší česká tenistka dvakrát radovala z grandslamového titulu. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Petra Kvitova (@petra.kvitova) Wimbledon ovládla v letech 2011 a 2014. S Vaňkem začala spolupracovat v roce 2016, že je mezi nimi něco víc než jen pracovní vztah, potvrdila zhruba před rokem. Čtyřiačtyřicetiletý kouč se bude ženit podruhé, z předchozího manželství s bývalou tenistkou Markétou Kochtovou má dva syny.