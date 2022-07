Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 7:6 Thiem se po 14 měsících a dlouhé zdravotní pauze dočkal výhry na okruh

Thiem předloni vyhrál US Open, ale pak si zranil zápěstí. Na kurty se finalista Roland Garros a Australian Open vrátil po téměř roční pauze až v březnu a prohrál na ATP Tour všech sedm letošních zápasů, které odehrál před turnajem v Bastadu. V minulém týdnu uspěl jednou na challengeru v Salcburku.

"Už to trvalo hodně dlouho. Poslední výhru jsem měl v Římě 2021, připadá mi to jako jiný svět. Hodně věcí se od té doby stalo, byly to těžké časy," řekl Thiem. V osmifinále na švédské antuce ho čeká čtvrtý nasazený Španěl Roberto Bautista.